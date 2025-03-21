迷因股狂熱 燒到歐洲

美國總統川普關稅炮火四射，已導致資金從美股輪動到歐股，與避險基金對做的散戶投資人也轉戰歐洲，大買被基金大量放空的歐洲小型股，隨著這些個股最近飆漲，多支避險基金慘遭軋空而退場，盛況令人聯想到2021年席捲華爾街的「迷因股」狂熱。

川普的關稅政策瞬息萬變，經濟減緩顧慮日增導致美股賣壓出籠，主要流向歐股。

德國政府計劃大舉提高軍事支出並翻新基礎建設，使歐洲經濟展望煥然一新，也為歐股漲勢推波助瀾，軍工股和航太股漲勢尤猛。

值得注意的是，一小撮歐洲小型股原被視為熱門放空標的，最近漲幅卻遠勝大盤。例如法國的歐洲通信衛星公司（Eutelsat）在止於3月14日的三周飆漲近300%，讓放空者蒙受1.87億美元損失（按市價計）；德國軍工股亨索爾特（Hensoldt）同時期躍漲40%，空頭慘賠1.1億美元。

另一熱門的避險基金放空目標，法國飛機零件供應商Latecoere，股價從2月底迄今飛漲80%。同時期Stoxx歐洲航太與國防類股指數漲幅僅約16%。

法興股票策略師卡洛洋說：「歐洲正發生板塊大挪移。」他把小型歐股狂飆，有如2021年遊戲驛站（GameStop）等「迷因股」狂熱的歐洲版。

當時散戶在Reddit這類社群媒體論壇商量好，集中買進基金大戶賣空的個股，靠螞蟻搬象合力把這些小型投機股拱上天，迫使避險基金Melvin Capital不堪損失，最終宣告倒閉。

歐股最近的變動倒沒那麼極端，散戶大買的個股也不像遊戲驛站那樣一飛沖天，但散戶買盤狂湧引發「軋空」行情的道理，與美國「迷因股」狂熱如出一轍。

結果，一些避險基金黯然撤退。例如，持有大量做空Eutelsat部位的貝萊德，據說近幾周內已把持有部位砍到低於必須揭露的門檻。德國版Reddit論壇某用戶上周歡呼：「貝萊德現在完全撤退了。」

按歐洲和英國規定，放空某支股票的數量若超過該公司股數的5%，就必須公開揭露，規定比美國嚴格，這使得散戶更容易把矛頭對準基金的持股。