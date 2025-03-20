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Fed什麼都沒做 卻振奮美國股債市？鮑爾這2大訊息激勵市場

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國股市和債市19日聯袂上漲，熱情擁抱Fed主席鮑爾發布的訊息，箇中原因耐人尋味。圖／路透
美國股市和債市19日聯袂上漲，熱情擁抱Fed主席鮑爾發布的訊息，箇中原因耐人尋味。圖／路透

美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，今年預料只降息兩次的預期也沒改，Fed還調高通膨預測並下修經濟展望。那麼，美股19日出現去年7月以來最強的「Fed決策日」漲幅，究竟是受什麼因素激勵？

道瓊社報導，美國股、債市19日聯袂上漲，熱情擁抱Fed主席鮑爾發布的訊息，箇中原因耐人尋味。

呈現個別決策官員利率落點預測的「點狀圖」顯示，他們仍預期今年僅降息兩次，與去年12月沒兩樣。儘管官員對利率落點預測的中位數依然是3.9%，但認為今年可能降息兩次以上的人數減少了，這顯示整體而言，利率預測已朝降息次數減少傾斜。

更何況，鮑爾特別強調經濟展望的不確定性。更糟的是，Fed還上調通膨預測，同時調降經濟成長預測。合起來看，這聽起來有點像是「停滯性通膨」（stagflation），也就是通膨上揚伴隨著經濟零成長，這對股市前景顯然不是好事。

那麼，市場為何還對鮑爾傳達的訊息報以漲聲？

鮑爾發言兩大要點振奮市場

巴隆周刊（Barron's）指出，那是因為鮑爾另以兩種其他方式提振市場信心。

一、Fed放慢「量化緊縮」（QT）步調，縮小每月將持有的債券賣回市場的金額，從250億美元大砍至50億美元。此舉實質上與降低借貸成本無異，只是做法較微妙。

二、鮑爾還表示，萬一關稅真的導致通膨回升，只要那是「暫時性」（transitory）的現象，Fed就可以暫時置之不理。

鮑爾再次選用「暫時性」一詞，其實令人捏把冷汗。鮑爾和其他Fed官員正是用這個詞描述疫後猛竄的那一波通膨，認為會自動消退，結果證明是誤判情勢--通膨扶搖直上，而且久久降不回Fed的2%目標。

但從鮑爾19日的說法推敲，Fed將不會貿然升息因應物價短暫上漲，這可能讓市場鬆一口氣。

為何放緩QT激勵股、債市？

曾任紐約聯準銀行資深交易員、最近剛成立顧問公司Monetary Macro的Joseph Wang也認為，是Fed決定縮減債券脫售計畫，讓市場大感振奮。

他解釋，Fed的售價行動與美國聯邦債限連動，而債限必須在8月前提高。隨著大限日迫近，美國財政部在Fed開設的主要支付帳戶TGA的餘額（目前高於5,000億美元）會日益減少。這些錢流入銀行業，目前為止毫無問題。

但他指出，一旦債限問題解決，問題就來了，屆時美國政府會在短期內發行大量新債，設法重建TGA，那將「把流動性從銀行業大舉吸入TGA」。在銀行準備金水位已嫌低的時刻，把數千億美元資金從商業銀行帳戶吸走，可能導致金融摩擦，這正是為什麼Fed決定把QT從每月250億美元大砍至50億美元。

美國19日股市和債市齊聲歡呼，原因在此。

但Wang認為，後市展望如何，仍得視白宮與關稅有關的言行而定。

至於美國總統川普施壓要Fed在落實關稅的同時降息，Wang的看法是，川普第一任不也堅稱利率太高？但Fed不理他，美股大跌，然後Fed終於轉鴿，「感覺今天也照同樣的腳本走」。

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