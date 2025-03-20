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英國央行維持利率不變 示警川普關稅造成經濟不確定性

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
英國央行英格蘭銀行今天宣布維持關鍵利率在4.5%不變，同時示警美國總統川普推行的關稅措施，「在經濟方面造成許多不確定性」。圖／歐新社
英國央行英格蘭銀行今天宣布維持關鍵利率在4.5%不變，同時示警美國總統川普推行的關稅措施，「在經濟方面造成許多不確定性」。圖／歐新社

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天宣布維持關鍵利率在4.5%不變，同時示警美國總統川普（Donald Trump）推行的關稅措施，「在經濟方面造成許多不確定性」。

法新社報導，儘管英國目前經濟成長停滯、通膨居高不下，但英國央行選擇不進一步降息。

美國聯邦準備理事會（Fed）和日本央行日本銀行昨天宣布維持借款利率不變後，瑞士央行在今天稍早宣布降息。

英國國家統計局（ONS）今天公布，英國截至1月底的過去3個月失業率穩定維持在4.4%，與2024年第4季持平，並補充說，經常性薪資平均增幅仍維持在5.9%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席英國經濟學家葛瑞格里（Ruth Gregory）稍早表示，隨著「薪資增幅穩定維持在5.5%至6%區間，我們對外界傳言英國央行即將降息一說感到懷疑」。

川普 日本央行 英國

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