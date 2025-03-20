英國央行維持利率不變 示警川普關稅造成經濟不確定性
英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天宣布維持關鍵利率在4.5%不變，同時示警美國總統川普（Donald Trump）推行的關稅措施，「在經濟方面造成許多不確定性」。
法新社報導，儘管英國目前經濟成長停滯、通膨居高不下，但英國央行選擇不進一步降息。
美國聯邦準備理事會（Fed）和日本央行日本銀行昨天宣布維持借款利率不變後，瑞士央行在今天稍早宣布降息。
英國國家統計局（ONS）今天公布，英國截至1月底的過去3個月失業率穩定維持在4.4%，與2024年第4季持平，並補充說，經常性薪資平均增幅仍維持在5.9%。
凱投宏觀公司（Capital Economics）首席英國經濟學家葛瑞格里（Ruth Gregory）稍早表示，隨著「薪資增幅穩定維持在5.5%至6%區間，我們對外界傳言英國央行即將降息一說感到懷疑」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言