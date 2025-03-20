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陸企1行為踩「政治地雷」遭聲討 越南外交部：正在釐清訊息

中央社／ 河內20日專電
中國大陸玩偶娃三歲（圖）與茶飲品牌霸王茶姬近日陷入南海主權爭議遭越南網友聲討。圖／法新社
中國大陸玩偶娃三歲（圖）與茶飲品牌霸王茶姬近日陷入南海主權爭議遭越南網友聲討。圖／法新社

中國玩偶娃三歲與茶飲品牌霸王茶姬近日陷入南海主權爭議遭越南網友聲討，越南外交部今天表示，相關單位正釐清訊息；面對美國施加關稅的風險，越南重申盼雙邊經貿穩定發展。

中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）臉上塗鴉疑似出現九段線，日前引來越南大動作展開全國清查。隨後，霸王茶姬（CHAGEE）的App疑似出現九段線地圖，位於胡志明市的越南首家店還沒開幕，即遭越南網友撻伐並揚言抵制。

越南外交部今天舉行例行記者會，面對中央社詢問霸王茶姬是否還能繼續在越南經營時，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）簡短表示：「越南相關單位正在協調合作，以釐清訊息。」

另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，美方將於4月2日對每個特定國家祭出對等關稅稅率。越南對美貿易順差排名全球第3，僅次於中國和墨西哥，一直被認為是美國課徵關稅的重點對象。

范秋姮今天就美國對等關稅問題指出，在越美致力於和平合作、永續發展的「全面戰略夥伴關係」基礎上，越南一直與美方緊密協調合作，以維持雙邊經貿關係積極發展的態勢。

范秋姮強調，未來越南願意秉持建設性與合作精神，與美方進行交流與合作，以分享資訊、加強共識、排除障礙與問題，促進雙邊經貿關係穩定與可持續發展，以符合雙方利益。

外交部 美國 越南

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