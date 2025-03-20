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Fed打消部分川普關稅疑慮 亞股隨美股漲勢多收高

中央社／ 香港20日綜合外電報導
全球市場示意圖。圖／AI生成
全球市場示意圖。圖／AI生成

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天宣布維持利率不變，大幅下修經濟成長預期並調高通膨預期，Fed主席鮑爾表示關稅引發物價上漲可能只是暫時現象；亞股今天隨美股漲勢多收高。

法新社報導，市場近來動盪不安，原因是美國總統川普（Donald Trump）推行強硬的貿易政策，例如對美國主要貿易夥伴的進口商品加徵高關稅，使市場擔心此舉可能引發經濟衰退

有些觀察家也示警，川普的減稅和管制移民承諾將引發通膨復熾，迫使聯準會重新評估貨幣政策，有些人士甚至擔心聯準會可能因此升息。

Fed昨天在政策會議中再次維持利率按兵不動，並表示「圍繞經濟展望的不確定性已增加」。

Fed預期今年美國經濟將成長1.7%，較去年12月預估的2.1%下修，並將核心通膨率從之前預估的2.5%調高至2.8%。

不過，Fed「利率預測點陣圖」（dot plot）顯示，官員認為今年可能降息2次。

鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨「已開始升高」，其他官員認為「（通膨升高）部分歸因於關稅。今年通膨的進一步發展可能出現滯後性」。

鮑爾指出，通膨升高將會是「暫時的」，但警告說難以確定關稅推升物價上漲的程度有多大。受這番話影響，美股3大指數昨天收高。

亞股方面，雪梨、首爾、台北、威靈頓及馬尼拉股市均收高，香港及上海股市則收低。日本適逢春分日，股市休市一天。

Fed 川普 經濟衰退 聯準會 通膨

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