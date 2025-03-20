「川普衰退」恐來襲 美財長喊「戒毒期」！克魯曼痛批：對經濟下毒

美國總統川普在競選期間信誓旦旦表示，將運用關稅作籌碼議定更公平的貿易協議，為美國出口商營造公平競爭場域，最後促成國內製造業復興、創造大量待遇優渥的工作。不料川普2.0才上台兩個月，這些承諾已變調，種種關稅後遺症日益引發「川普衰退」（Trumpcession）將來襲的顧慮。

情況愈來愈清楚：川普把關稅武器化，用來達成非經濟目標，甚至不惜犧牲美國家庭和企業的福祉。

川普2.0政策是經濟「戒毒」還是「下毒」？

聽聽川普政府最近是怎麼說的。川普告訴國會：「會有一點小動盪，但我們認為那無妨。」財長貝森特說：「會有一段戒毒（detox）時期。」

富豪馬斯克率領的政府效率部（DOGE）大砍聯邦雇員，是所謂「戒毒」過程的一部分。但一些經濟學家憂心，大舉裁減聯邦公務員，會在更廣泛的經濟激起漣漪效應，導致年底前流失超過50萬個工作。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼就撰文痛批，DOGE宣稱已為納稅人節省1,050億美元，但其實數據錯誤百出；就算DOGE所言為真（其實令人懷疑），也不過占國內生產毛額（GDP）不到0.5個百分點，談不上貝森特所謂的大規模「戒毒」。更何況DOGE大肆破壞政府運作、癱瘓重要政府機構、解僱重要雇員並瓦解公務員士氣，這哪是讓經濟「戒毒」？簡直像是對經濟「下毒」（poisoning）。

川普2.0的種種行徑已激起劇烈反應。美國消費者信心已崩跌。一項訪調200多位企業執行長的意見調查發現，企業信心因為政策展望不明而墜落2012年11月來最低點。美股蒸發約6.8兆美元市值，華爾街策略師紛紛調降企業獲利預測。

歷史教訓：衰退後果嚴重 絕非「小動盪」

有些人認為，川普從拜登政府接手大致穩健的經濟，應該挺得過川普所謂的「小動盪」。

但彭博資訊專欄作家柏吉斯指出，這種自大實在太天真。經濟萎縮難以預料，且會改變消費者與企業的行為。就業市場一旦沉淪，往往需要多年的時間療癒、復元。例如，本世紀初達康泡沫爆破後，非農就業總人數費時四年，才重返原先的水準。那場股市崩盤導致眾多美國人多年不敢碰股票，轉而擁抱實體資產，例如房地產。那又吹大了房市泡沫，次級房貸泡沫2007年爆裂，引發全球金融海嘯。結果是？家庭和企業進入一段漫長的「去槓桿」時期，經濟長期疲弱不振，非農就業總數費時六年，直到2014年，才返回危機前高點。

然後是2020年新冠肺炎疫情引發的衰退，儘管只持續兩個月，經濟衰退幅度卻是「大蕭條」以來最深，GDP崩落28%，約2,600萬個美國人幾乎一夕間淪為失業者。在政府盛況空前的大撒幣下，經濟得以迅速反彈，但也留下通膨後遺症。

政府大手筆支出提振成長，創造新的就業機會，也讓許多人重新評估職業選擇。待疫後經濟重啟，權力平衡從雇主轉向勞工。企業發現之前解僱的員工一去不返，不得不提高待遇招聘。隨著勞工騎驢找馬、追逐更佳待遇，或乾脆自行創業，缺工問題日益嚴重，導致工資上揚，成為2021年至2022年通膨率猛竄的一大推手。

勞工不足的問題持續至今，勞動參與率（現為62.4%）已開始往下掉，且低於疫前水準。但川普2.0卻選擇在這時候冒著讓經濟衰退的危險。

靠減稅、放鬆監管迅速振衰起敝？想法太天真

基於勞動市場轉弱，且上波衰退的後遺症未消，川普政府把景氣下沉美化成「健康的調整」實在是誤診。貝森特用「戒毒」一詞，即可看出這位前避險基金經理人認為，經濟對財政刺激上了癮，不利長期經濟健康。

FHN Financial總經策略師康柏諾爾說：「這種觀點依據的假設是，先前與聯邦政府支出相關的勞動力和資金，如今正順利地重分配到私部門。然而，封鎖抗疫期間的經驗顯示，勞工突然大規模流離失所和支出優先順序丕變所造成的傷疤，可能需要多年的時間癒合...填補聯邦減支留下的缺口費時愈久，從收入減少到消費者支出下滑的惡性循環，就愈可能展開。」

川普2.0此刻不惜冒著把經濟推落衰退的風險，以為今年稍後藉由減稅和鬆綁監管雙管齊下，就能迅速讓經濟復甦。

經商vs.治國

柏吉斯批評，這種如意算盤適用於川普這種房地產大亨，或像貝森特這種避險基金大咖，但不應是政府應有的作為。因為衰退不只是經濟損失而已，還涉及無數民眾失業，生計無著。

經營企業和投資公司迥異於治國之道，前者的目標是獲利最大化，後者的目標則是為人民謀求最大福祉。