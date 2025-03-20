英特爾透過開放生態系 加速邊緣AI發展

英特爾發表全新英特爾邊緣AI系統（Intel AI Edge Systems）、邊緣AI開發套件（Edge AI Suites）和開放式邊緣平台（Open Edge Platform）產品，透過簡化與既有基礎架構的整合，協助零售、製造、智慧城市、媒體和娛樂產業加速邊緣AI布署與應用。

英特爾企業副總裁暨網路與邊緣解決方案事業部總經理Dan Rodriguez表示，「客戶希望在既有基礎建設和邊緣的工作流程中擴大AI應用，同時達到控制總體擁有成本、能耗和效能的目標。英特爾憑藉著數十年來在邊緣運算領域的經驗，進一步提升邊緣AI產品和支援，推出Intel AI Edge Systems、AI Suites和Open Edge Software，以加速在產業生態系中推出可立即布署 AI 的解決方案。」

邊緣AI正成為企業創新的重要驅動力。國際研究機構Gartner預測，至今年年底，50%的企業管理資料將在傳統資料中心或雲端之外的環境處理（例如零售商店、製造廠和醫療保健機構等場域）；至2026年，半數以上的邊緣運算布署將涉及機器學習1。

英特爾與合作夥伴一同完成了10萬多個邊緣應用實際案例，其中有眾多案例採用AI應用。英特爾深刻理解邊緣AI帶來的獨特挑戰，而且這些挑戰因產業而異，對效能與功耗的需求亦各不相同。適用於雲端供應商的方法不見得適用於企業的邊緣運算環境，因為企業需要維護既有的平台和軟體，同時整合AI，以確保最佳的總體擁有成本和能耗效率。

有別於大型資料中心擁有專屬AI基礎架構，邊緣AI布署必須在空間受限、低功耗且成本敏感的環境中，無縫整合至既有的IT基礎架構。奠基於英特爾在邊緣運算領域廣泛的技術基礎，Intel AI Edge Systems搭配Edge AI Suites和Open Edge Platform將協助企業因應上述挑戰，促進產業生態系更快、更有效率地推動邊緣AI布署。