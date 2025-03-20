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輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳與華碩董事長施崇棠用餐。圖／讀者提供
輝達執行長黃仁勳與華碩董事長施崇棠用餐。圖／讀者提供

品牌大廠華碩（2357）本次由董事長施崇棠率隊，前進輝達NVIDIA）GTC大會，在第一輪活動結束後，輝達於當晚舉行「輝達台灣之夜」晚宴，邀請台灣供應鏈夥伴用餐，輝達執行長黃仁勳與施崇棠等一眾台灣科技大老大啖中式美食，此外，黃仁勳也為華碩RTX 5090顯卡產品簽名。

輝達今年首度將夜市文化引進GTC大會，來自台灣、日本、越南、菲律賓等東南亞的街頭小吃香氣四溢，讓許多科技人士挽起袖子大嗑美食。

而在GTC第一輪活動結束後，輝達也於當晚舉行「輝達台灣之夜」晚宴，邀請台灣供應鏈夥伴用餐，輝達執行長黃仁勳與華碩施崇棠等一眾台灣科技大老大啖中式美食，參與晚宴的嘉賓除了華碩高層外，包含鴻海（2317）董事長劉揚偉、和碩（4938）董事長童子賢等皆出席晚宴。

華碩本次於輝達GTC大會推出搭載NVIDIA GB300 NVL72全新平台的ASUS AI POD，同時宣布已獲得關鍵訂單，創下產業重要里程碑。入列「鑽石級」贊助商的華碩也於大會中展示一系列搭載Blackwell和HGX的AI及GPU伺服器。

華碩新品包括企業適用的最新NVIDIA Blackwell Ultra GPU、NVIDIA B300 NVL16、NVIDIA DGX B200 NVL8和HGX H200系列伺服器，及支持NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition的MGX架構伺服器。同時為加速AI開發者與研究人員進行原型設計和AI推論，華碩也推出超小型桌面級AI超級電腦—ASUS Ascent GX10。

黃仁勳為華碩RTX 5090顯卡產品簽名。圖／讀者提供
黃仁勳為華碩RTX 5090顯卡產品簽名。圖／讀者提供
輝達執行長黃仁勳與華碩董事長施崇棠為首的華碩高層合影。圖／讀者提供
輝達執行長黃仁勳與華碩董事長施崇棠為首的華碩高層合影。圖／讀者提供

NVIDIA 華碩 輝達

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