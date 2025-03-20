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台積電「亞洲市值王」寶座有危機！騰訊挑戰來勢洶洶
由於投資人遠離高估值的科技股，台積電（2330）股價今年下跌11%，與包括輝達（Nvidia）在內全球多支晶片股一起陷入修正，與此同時，隨著投資人升高對騰訊AI布局的關注，該公司同期間上漲約30%，市值與台積電只差1,090億美元左右，創2023年底以來最小差距。
雖然騰訊的股價距離2021年歷史高點還有一段路，但在北京近年打壓企業巨擘時，其表現優於中國大陸同業。周三，該公司公布財報，上季營收增長速度是2023年以來最快，同時宣布將大幅增加AI基礎設施投資。
根據彭博資訊彙編的交易所數據，2月24日以來，全球基金淨減持台積電達到台幣1,904億元。截至周三，外資持有台積電股票的比率降至72.7%，是2023年底以來最低。
相較下，追蹤騰訊的港股通資金持續流入，反映出投資人對這家中國科技巨擘AI轉型的期待。
台積電能否守住亞洲市值王的寶座，可能要看2奈米／3奈米先進製程的進程和訂單情況，以及AI浪潮下軟硬實力的估值重構邏輯。
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