黃仁勳：輝達未來4年支出數千億美元採購美製晶片產品
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達未來四年將支出數千億美元，購買在美國生產的晶片和其他電子產品。此時，由於面對美國總統川普的關稅威脅，輝達朝向把供應鏈從亞洲遷回美國。
黃仁勳向英國金融時報表示：「整體而言，在未來四年內，我們將採購總價值可能5,000億美元的電子產品。」「我認為，我們能輕鬆見到其中的數千億美元是我們自己在美國製造的。」
輝達宣布這項龐大支出計畫之前，包括蘋果在內的其他科技公司也已宣布規模可觀的投資計畫。此時川普的「美國優先」貿易政策效應擴散至全球經濟。
近年來，包括輝達和蘋果在內等美國最大型科技公司變得極為仰賴台積電位於台灣的先進晶圓廠。然而，中國大陸侵犯的威脅升高、川普政府威脅加徵關稅，以及台灣時時刻刻面臨地震風險，都為這種仰賴增添許多變數。
黃仁勳表示：「最重要的是做好準備。」 「目前，我們知道我們可以在美國生產，我們擁有充分分散的供應鏈。」他說，如果有任何災難威脅到在台灣的生產，「將會令人不安，但應該沒問題」。
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