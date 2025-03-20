黃仁勳談中國市場：輝達遵守法律 支持各國發展AI

中國AI發展近期受到關注，黃仁勳今天被問及輝達對中國市場的想法時強調，輝達必須依法經營，並且盡全力服務客戶與市場；他同時認為讓各國獲取對社會發展必要的運算能力，對各國有利、對美國也有利。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTC大會期間舉辦記者會，一名中國記者提問指出，中國對AI有遠大抱負，輝達在中國市場將有巨大機會，請教黃仁勳若沒有貿易戰、或者其他因素限制的狀況下，輝達對中國市場的想法。

黃仁勳強調，輝達必須遵守法律，並盡最大努力服務客戶，這是每家公司的基本義務，隨著世界變得更加地複雜，輝達明智地確保自己始終遵守法律，並且盡全力服務客戶和市場。

美國一步步加強對中國的晶片管制，在此限制下，中國AI新創公司DeepSeek發布推理模型受到熱議，外界也關注美國是否進一步收緊關鍵技術對中國的出口。

黃仁勳強調輝達必須遵守法律外，也發表對中國的觀察，「或許這只是個觀察，就是全球50%的AI研究人員來自中國，無論你們是怎麼做到的，請繼續這樣做。」

黃仁勳說，中國擁有最多的人口，遠遠超過其他國家，以此合理推測，中國將在AI研究方面做出貢獻，在美國的每一間AI實驗室中，都有許多中國研究人員。

在談及AI發展時，黃仁勳也表示，AI是每個國家都需要的技術，也是每個產業、每間公司都需要的技術，AI其實已經是主流軟體，每個國家都會有能力來運行AI。

黃仁勳並指出，在可能範圍內，輝達希望能夠用美國的技術和標準來支持每個國家的AI發展，「我認為讓各國獲取對社會發展必要的運算資源，對這些國家本身有利，對美國也有利。」