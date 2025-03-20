川普公開施壓鮑爾！「Fed最好要降息」因為關稅要來了

美國總統川普公開表示，聯準會（Fed）應該要降息。此一看法與美國聯準會官員立場分歧，此時央行官員們正在評估川普推動關稅措施讓經濟付出的代價。

川普在社群平台Truth Social發文表示：「隨著美國關稅開始逐漸（緩和地）影響經濟，Fed最好要降息。」川普還用大寫英文字母來強調「降息」。

川普接著說：「要做對的事。4月2日是美國的自由解放日（Liberation Day）！！！」

Fed在周三連續第二度將聯邦資金利率維持在4.25%-4.5%不變，然而將今年美國國內生產毛額（GDP）預估值從2.1%調降至1.7%，同時調升通膨率，今年核心PCE通膨年升率預估為2.7%， 比去年12月預測的2.5%高。

鮑爾在記者會上坦承，關稅已開始影響經濟，並被納入Fed的經濟預測。