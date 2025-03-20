債券還有上漲空間！但趨勢有變 去年的投資策略今年須修正

在股市最近的拋售潮中，債券表現相對優異，專家看好可能還有上漲空間，但建議投資人改變2024年的策略，專注於優質債，而不是垃圾債。

美股投資人擔心川普關稅啟動貿易戰並給經濟帶來不確定性，導致標普500指數自2月19日峰值下跌8%。但對投資組合做了多元化配置的投資人而言，債券的收益應能抵消股票的部分損失：iShares美國核心綜合債券ETF上漲約1.4%，長期債券的漲幅更大，iShares 20年期以上公債ETF漲了3.2%。

根據美國聯準會周三公布的點陣圖，預計今年會降息兩次，由於債券價格與殖利率呈反向關係，這可能推升債券回報率。

巴隆周刊（Barron's）指出，雖然廣泛的債券基準一直在漲，並不是所有債券都表現良好。美國公債和高評級公司債的表現遠優於風險較高、低於投資級別的債券。這與去年趨勢相反，那時垃圾債強過避險資產。

由於垃圾債的信用利差料將走升，美國銀行（BofA）的全球研究策略師Yuri Seliger和Jean-Tiago Hamm建議投資人，在經濟成長風險升高的環境下，應選擇評級較高的債券（例如Single-A級），而不要BBB級。

Ritholtz Wealth Management的首席市場策略師Callie Cox也認為，在不確定的環境，應該要保守，「投資組合裡的股債都應該關注品質和價值。防禦性股票和長期公債在這次拋售中表現良好。如果做了多元化配置，就不會感受到此波修正的衝擊，所以前行時要記取教訓」。