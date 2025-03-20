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輝達揭曉 AI 伺服器新布局 GB300將於下半年供貨

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

輝達（NVIDIA）公布 AI 伺服器發布計畫，包括：GB300將於2025年供貨，Vera Rubin於2026年登場，再來Feynman將於2028年接棒，加速供應鏈優化與量產時程，AI伺服器發展前景可期。

根據法人解析，NVIDIA發布Blackwell Ultra（GB300），具備更大記憶體容量與頻寬，預計於2025年下半年開始供貨。對於次世代AI伺服器，公司公布Vera Rubin，採用NVL144架構，N3製程，搭載八顆HBM4，計劃於2026年下半年推出。

另外，其升級版Vera Rubin Ultra 則預計於2027年下半年上市，採NVL576架構，搭載HBM4e，單一封裝內含四顆GPU與12顆HBM，整體效能較GB300 NVL72分別提升3.3倍與14倍。

值得注意的是，NVIDIA同時公布2028年的AI伺服器產品Feynman，其CPU將延續Vera架構。此外，2025下半年推出的Blackwell Ultra NVL72（GB300）與2026下半年的Vera Rubin NVL144 均採用Oberon機櫃設計，與GB200 NVL72相似，有助於供應鏈優化生產流程，加速GB300與Vera Rubin機櫃的量產時程。

AI 伺服器

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