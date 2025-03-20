AI 需求續增 輝達預估：2028全球資料中心資本支出逾1兆美元

輝達（NVIDIA）在GTC大會上發表多項重要產品與技術，涵蓋AI伺服器、個人電腦、車用與機器人應用。法人分析，AI運算需求將大幅提升，未來Reasoning的算力需求預計將成長100倍。此外，NVIDIA預估2028年全球資料中心的資本支出將超過1兆美元，進一步凸顯AI基礎建設的長期成長動能。

法人表示，在產品布局方面，NVIDIA正式推出AI Operating System Dynamo，大幅提升AI模型的運行效率。同時，公司宣布Blackwell（GB200）已全面進入量產，市場需求強勁；Blackwell Ultra （GB300/B300）則按計劃於下半年量產。

另根據NVIDIA數據，今年四大雲端服務業者對Blackwell的採購量已達360萬顆GPU die，約當2.5萬櫃NVL72，雖符合市場需求預期的低標，但公司未透露GB200與GB300的具體比重，值得後市留意。