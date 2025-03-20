Nvidia與台積電組隊救英特爾？黃仁勳否認：沒人邀我

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三（19日）表示，他的公司並未被邀請參與收購英特爾的股權。黃仁勳強調四大雲端業者對Blackwell的晶片需求依然強勁、市場對DeepSeek的影響「理解錯誤」，另外，他提到輝達已在台積電的亞利桑那廠生產晶片。

在輝達GTC大會的記者會上，黃仁勳被記者問到輝達是否與台積電（2330）合作參與一個財團以收購英特爾股權。

黃仁勳表示：「沒有人邀請我們加入財團。」「沒有人邀我。或許其他人受邀，但我不知道。或許有個派對，但我沒被邀請。」

路透本月稍早報導，台積電已接洽輝達、博通（Broadcom）和超微（AMD），洽談參與入股組成一家合資公司，以便營運英特爾的晶圓代工事業。先前有其他媒體報導，在美國總統川普的支持下，英特爾考慮將其晶圓製造業務分拆，並交由包括台積電在內的財團運營。

在黃仁勳否認後，英特爾和輝達的股價在當天盤中持平。

強調Blackwell晶片需求強勁 對DeepSeek的影響「理解錯誤」

同日稍早，黃仁勳在與分析師的問答交流時段中，表示四大雲端服務業者對輝達旗艦Blackwell晶片的訂單量約360萬顆，但這一數字無法呈現市場需求，因為其中不含來自Meta等大客戶，以及其他較小型的雲端供應商和新創公司的訂單。

Facebook母公司Meta是輝達晶片的最大買家之一，執行長祖克柏去年初曾表示，計劃使用Blackwell晶片來訓練其開源大型語言模型Llama。此外，Meta表明今年計劃在AI基礎設施投入多達650億美元，其中很大一部分預料將用於採購輝達晶片。其他科技巨頭也有類似承諾，此時業者們爭相開發最強大的AI產品。

黃仁勳一直試圖安撫投資人的疑慮，因為在中國大陸AI新創公司DeepSeek據稱使用較少AI晶片卻能推出高性能的聊天機器人後，引發市場擔心輝達高價AI晶片的需求。

黃仁勳表示，「好消息是，對 R1（DeepSeek的AI模型）的理解完全錯誤」，他說，DeepSeek聚焦推論能力，這將進一步提升運算需求，有助提高對輝達晶片的需求。

在這場分析師會議後，輝達股價上漲近2%，收盤漲幅為1.81%，報每股117.52美元。

淡化關稅短期影響 表明輝達已在台積電亞利桑那州的新廠生產晶片

在回答分析師有關川普提高關稅可能帶來影響的問題時，黃仁勳表示，輝達見到的短期影響不大，但長期來看，會把生產移到美國。他沒有說明具體時程。

全球晶圓代工龍頭台積電已經宣布，計劃在美國再投資1,000億美元，用於興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間研發中心。

黃仁勳談到台積電在亞利桑那州的新晶圓廠時表示，「我們已經在其中了」，「我們現在已經在亞利桑那州生產晶圓了」。

路透去年12月曾報導，台積電正與輝達討論，在台積電的亞利桑那州新廠生產Blackwell晶片。