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美元收斂漲幅 因Fed預料美國經濟成長放緩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
匯銀人士認為，美元漲幅收斂「主要是因為Fed聲明和經濟預測摘要更加悲觀」。路透
匯銀人士認為，美元漲幅收斂「主要是因為Fed聲明和經濟預測摘要更加悲觀」。路透

美元周三收窄漲幅，聯準會（Fed）預測經濟成長放緩，並維持利率不變。日圓在主要貨幣中表現最佳，歐元表現落後。

Fed公布利率決策後，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲幅收斂至0.2%至103.428，早盤一度上漲0.6%。

Fed主席鮑爾表示，他的基準情境是任何關稅帶動的通膨都是「一時的」，但後來又說很難確確說通膨有多少是由關稅造成，有多少是其他因素所致。

法國農業信貸銀行G-10外匯研究與策略主管Valentin Marinov表示，美元漲幅收斂「主要是因為Fed聲明和經濟預測摘要更加悲觀」。

歐元兌美元貶值0.4%至1.0904。

Monex分析師寫道，「市場最初對德國支出法案的消息反應積極，但隨後開始對該法案的執行有所疑慮，並對資金未必能完全到位的可能性進行避險，」「今日的CPI數據也導致歐元略有下跌，儘管數據並未大幅低於預期」。

美元兌日圓貶值0.4%至148.63。日本央行維持關鍵政策利率不變，並表明貿易緊張局勢升級對全球經濟可能造成的影響的不安情緒日增。

美元兌瑞典克朗升值0.6%至10.1017；在瑞典央行周四宣布利率決定之前，一項調查顯示對瑞典短期通膨率的預期上升。

Fed 通膨

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