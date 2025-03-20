金價牛氣沖天！再刷歷史新高3,051美元 油價小漲作收

國際油價周三（19日）小漲，此前美國政府數據顯示燃料油庫存減少，不過，聯準會（Fed）決定維持利率不變，限制了漲幅，而金價則再創歷史新高。

金價再創新高

金價周三再次創出歷史新高，雖然聯準會維持利率不變，但下調美國經濟成長預估並提高通膨預測。

聯準會主席鮑爾在記者會上承認川普的政策變化帶來了高度不確定性，但重申聯準會不急於調整利率。在記者會期間，美元和公債殖利率下滑，推動黃金價格一度上漲0.6%，盤中創下每英兩3,051.96美元的歷史新高。

現貨金價周三收盤上漲0.43%，報每英兩3,047.79美元。

美國黃金期貨收於3,041.20美元，基本持平。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「黃金在不確定性加劇的情況下不斷走高，聯準會在聲明和經濟預測中發出了矛盾的訊號。」

他補充說：「黃金在強勢突破3,000美元後進入牛市，並將因資產市場的不確定性和對通膨上升的擔憂而繼續上漲。」

現貨白銀跌1.2%，至每英兩33.63美元；白金下跌0.4%，至993.35美元；鈀金下跌0.7%，至960.23美元。

油價小幅上漲

布蘭特原油5月期貨上漲22美分，漲幅0.31%，報每桶70.78美元；美國西德州中級原油（WTI）4月期貨上漲26美分，漲幅0.39%，報每桶67.16美元。

美國政府數據顯示，上周美國原油庫存增加170萬桶，達到4.37億桶，超出分析師預期的51.2萬桶的增幅。

然而，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周減少了280萬桶，至1.148億桶，遠超預期的30萬桶的降幅。

Bison Interests投資長Josh Young表示：「包括油品在內的庫存在淨下降，這是逐步利多的。」

投資人持續關注以哈緊張情勢升溫，以及烏克蘭停火談判。俄羅斯同意美國總統川普提出的建議，即莫斯科和基輔暫時停止攻擊對方的能源基礎設施，分析師表示，此舉增加了和平的可能性，並最終使俄羅斯石油重新進入全球市場。