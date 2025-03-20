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談關稅戰影響…黃仁勳：美國本土製造對保持靈活性很重要

中央社／ 聖荷西19日專電
圖為輝達執行長黃仁勳昨在ＧＴＣ大會發表專題演講，並與人形機器人Blue互動。（路透）
圖為輝達執行長黃仁勳昨在ＧＴＣ大會發表專題演講，並與人形機器人Blue互動。（路透）

輝達執行長黃仁勳今天談到關稅戰影響時表示，輝達目前擁有靈活的供應商網絡，預計短期內財務不至於受影響，長遠來看希望保持靈活性，本土製造是重要的一部分，若年底前可以增加本土製造，狀況會很不錯。

美國總統川普（Donald Trump）關稅戰衝擊市場，黃仁勳今天在輝達（Nvidia）GTC大會回答國際媒體提問，強調輝達供應商網絡非常靈活，不僅在台灣、越南、墨西哥，還分散在不同地方，關稅牽涉廣泛，包括美國會對哪些國家徵收關稅，「我認為在短期內，據我們所知的情況，我們不預期我們的前景和財務狀況會受到重大影響。」

黃仁勳今天在美國財經媒體CNBC訪問中指出，輝達一直與台積電合作，讓他們為在美國生產晶片做好準備，還擁有像鴻海、緯創等優秀合作夥伴，正在提升美國本土製造能力，因此，「以長遠來看，本土製造是非常可行的，我們也將實現這一目標。」

CNBC記者今天在記者會上針對上述回應進一步提問指出，以此情況來看，美國製造能力還未達到應有水準。黃仁勳則表示，長遠來看，輝達希望保有靈活性，同時增加當中重要的部分即本土製造，「目前靈活性已經很好，但缺少本土製造這塊」。

黃仁勳表示，若在今年年底前增加本土製造供應，輝達狀況會很不錯。

台積電近期宣布在美國擴大投資，興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心。黃仁勳也被問到輝達Blackwell或Rubin架構的晶片有多少會是「本土製造」。

黃仁勳對此僅簡短表示，「我們有能力在美國實現大量生產，並非全部。」

另外，有媒體問黃仁勳對與台積電合作購買英特爾（Intel）的想法，黃仁勳表示，這消息是空穴來風，「並沒有人邀請我們加入」。

川普 關稅

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