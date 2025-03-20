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「華為門」凸顯歐盟依賴風險 17國未依規排除中資5G

中央社／ 布魯塞爾19日專電
華為。路透
華為。路透

中國電信巨擘華為涉嫌行賄歐洲議會議員案件持續延燒，丹麥電信諮詢公司研究發現，歐盟27國有17國仍未依照歐盟5年前的要求，完全落實境內5G建設排除華為和中興電訊兩大中資。其中奧地利等4國連退場計畫都未提。

比利時司法機關針對華為涉嫌行賄約15名現任或前任歐洲議會（European Parliament）議員案，兩度發動大規模搜索，包括17日進入議會搜索助理辦公室，並將4名嫌犯羈押、1名嫌犯交保，形成歐洲媒體喻為「華為門」的風暴，也使華為的歐洲布局又受到關注。

歐洲動態（Euractiv）引用聚焦電信業的丹麥史傳德顧問公司（Strand Consult）研究指出，目前歐盟仍有17國未完全落實2020年通過的5G資訊安全工具箱（5Gcybersecurity toolbox）指令。

歐盟要求成員國限制或禁止「高風險供應商」提供5G核心和無線存取網路（RAN）設備，華為和中興通訊名列其中。

史傳德公司指出，在17個未完全落實「5G工具箱」的國家裡，有6個部分實施、7個正在逐步實施中，而4個連實施計畫都沒提的國家，奧地利5G網路的中資市占率達67%、匈牙利62%、保加利亞65%、賽普勒斯更高達100%。

該公司執行長史傳德（John Strand）告訴歐洲動態，另德國的情況特別值得警覺，德國5G基礎建設59%來自中資，因華為與中國共產黨關係深厚，中共的一個決定就可能癱瘓德國的數位經濟，波及整個歐盟。他特別提及德國鐵路系統極度仰賴華為設備。

較能擺脫對中資電信設備依賴的歐盟國家，包括中資市占率僅13%的法國和15%的斯洛伐克，丹麥、波羅的海3國、瑞典、盧森堡和馬爾他的行動通訊系統更是零中資。

此外，比利時5G建置在2019年時100%依賴中資，到2024年第4季中資市占已降到41%，羅馬尼亞在同樣的5年期間從中資占61%降到44%。

歐洲動態指出，讓高資安風險的中資退場，改換瑞典愛立信（Ericsson）或芬蘭諾基亞（Nokia）的成本高昂，根據研究機構柯藍國際（Cullen International）的報告，目前只有丹麥、芬蘭、法國和荷蘭政府為電信業者撤換高風險設備供應商提供補償。

丹麥 德國 歐盟

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