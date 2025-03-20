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台積電ADR漲0.4% 追隨費半上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為台積電位於新竹寶山的全球研發中心。圖／聯合報系資料照片
圖為台積電位於新竹寶山的全球研發中心。圖／聯合報系資料照片

台積電ADR周三（19日）上漲0.4%，收在173.76美元，較台北交易溢價20.6%。

美國股市周三大漲，聯準會（Fed）主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心，標普500指數創下去年7月以來Fed決策日當天最大漲幅。

道瓊工業指數上漲383.32點，漲幅0.9%，報41,964.63點；標普500指數上漲60.63點，漲幅1.1%，報5,675.29點；那斯達克綜合指數漲246.67點，漲幅1.4%，報17,750.79點。

費城半導體指數上漲1%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）分別大漲3.6%和1.8%，連漲五日的英特爾（Intel）大跌6.9%。

台灣加權股價指數周三大跌310.84點，收在21,960.83點。台積電跌2%收在952.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.41 +0.21 158.00 2.16

中華電 CHT 128.27 -0.77 128.50 -0.18

台積電 TSM 1,148.24 +0.36 952.00 20.61

聯電 UMC 45.33 +0.44 43.30 2.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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