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美股受鮑爾「一時」影響之說激勵 創7月來決策日最佳表現

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心。美聯社
聯準會主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心。美聯社

美國股市周三大漲，聯準會Fed）主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心，標普500指數創下去年7月以來Fed決策日當天最大漲幅。

道瓊工業指數上漲383.32點，漲幅0.9%，報41,964.63點；標普500指數上漲60.63點，漲幅1.1%，報5,675.29點；那斯達克綜合指數漲246.67點，漲幅1.4%，報17,750.79點。

費城半導體指數上漲1%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）分別大漲3.6%和1.8%，台積電ADR小漲0.4%，連漲五日的英特爾（Intel）大跌6.9%。

Fed周三如預期維持利率在4.25%-4.50%不變，最新利率預測顯示，19位決策者中有11位預料Fed今年至少會降息兩次，而去年12月有15位官員預計至少會降息兩次。

鮑爾記者會時美股延續漲勢。他說，現在判斷美國關稅對通膨的影響還為時過早，且很難評估價格上漲中有多少歸因於關稅。

「一時之說又回來了！」 Thornburg Investment Management的Christian Hoffmann說：「市場將此解讀為向鴿派傾斜，因為Fed沒有明顯表現出對經濟或通膨的過度憂心。股市和債市都因此歡欣鼓舞。」

紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷接受彭博電視採訪時說，鮑爾的姿態相當鴿派，給人的感覺像是說：'一切儘在掌控中，一切都形勢良好，我們經得起等，可以看看局勢如何發展，我們會完成任務。」 他向大家傳遞了相當令人安心的訊息，表明這一切都是可控的。

儘管Fed下修2025年經濟成長預測並提高通膨展望，大盤依然上漲。貝萊德的Amanda Lynam說，這是因為美股經過修正，已經消化了Fed上次開會嚴峻得多的經濟形勢。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易者仍認為Fed將在12月前至少降息兩次，每次25個基點，6月降息至少25個基點的機率為62.2%。

標普500指數的11大類股均上漲，其中非必需消費品股領漲，漲幅近2%。

波音公司急漲6.8%，該公司表示，近期不會受到關稅的影響。

分析師表示，市場仍關注川普4月2日有關對等關稅的聲明。

Fed 指數 聯準會 通膨

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