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黃仁勳受訪 淡化關稅短期影響 提台積電鴻海等協助在美製造

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳淡化了美國總統川普關稅政策的負面影響，表示短期內不會造成任何重大損害。

黃仁勳周三（19日）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「我們還有很多AI等著打造…AI是基礎，是未來每個行業的作業系統。…我們對於在美國建立AI充滿熱情。」 「合作夥伴正與我們合作把製造帶進來。短期內，關稅的影響不會很大。」

川普已經發動新的貿易戰，對美國三大貿易夥伴加徵關稅，引發墨西哥、加拿大和中國大陸立即回應。近期川普表示，他不會改變對其他對美國商品設置貿易壁壘的國家實施全面「對等關稅」的想法。白宮表示，這些關稅預定 4 月 2 日生效。

黃仁勳表示：「我們和其他人一樣，對於在美國製造感到興奮。我們一直與台積電合作，協助他們準備好在美國生產晶片。我們還有鴻海和緯創這類很棒的合作夥伴，他們正與我們合作，把製造帶到境內，因此長期在國內製造將是非常非常可行的，我們將這麼做。」

輝達股價比1月創下的歷史高點已下跌超過20%，股價在今年稍早遭遇沉重賣壓，原因是中國AI新創公司DeepSeek引發疑慮，人們擔心企業只要投入遠比目前低的基礎設施成本，就能取得性能良好的AI。黃仁勳反對這樣的說法，表示DeepSeek推廣了推論模型，未來將需要更多晶片。

美國在前拜登政府末期緊縮出口管制措施，使得輝達在中國大陸的業務往來受限。黃仁勳先前曾表示，由於出口限制措施，輝達來自中國大陸的營收占比已經減半，他同時指出，在中國也面臨其他競爭壓力，包括來自華為的競爭。

DeepSeek 川普 美國 關稅

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