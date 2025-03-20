Fed決策／聯準會繼續觀望 調高通膨預測但下修經濟展望

聯準會（Fed）周三決策會議繼續維持利率不變，不過上修通膨預測並下修今年的經濟成長和就業展望。

聯邦資金利率仍維持在約4.3%，Fed正在評估川普政府在貿易、移民、財政支出與稅制一連串的政策變動會如何影響經濟前景。近來因聯邦預算縮減和關稅加增的消息頻傳，已導致消費者信心明顯下滑。

Fed主席鮑爾周三在記者會上表示，「我們認為現在是等待進一步明朗的好時機」。

鮑爾並未釋出更強硬的立場來因應關稅帶來的通膨壓力，這讓投資人感到放心。道瓊工業指數上漲383點，標普500指數和那斯達克綜合指數均上漲超過1%。

最新經濟預測顯示，Fed 19位決策官員中，有11位預期今年至少降息兩次，少於去年12月的15位，顯示降息共識有所縮小。

Fed官員預估今年核心通膨率將升至2.8%，高於1月所料的2.5%。鮑爾對此表示，「這主要是因為實施關稅的關係」，通膨回落的進展「可能暫時延遲」。

目前，Fed預測物價漲幅將在2026至2027年放緩，因此官員認為沒有必要因關稅調整利率政策。鮑爾表示，「有時，若通膨影響是短暫的，適當的做法是靜觀其變，而不急於調整政策，關稅通膨就是一例。」

鮑爾強調，關稅導致的通膨上升應屬「一時」現象，但也坦言很不容易明確區分通膨是由關稅還是其他因素造成的。

鮑爾解釋，貨幣政策展望不變，因為經濟成長放緩和通膨上升的影響相互抵銷。

Fed在會後聲明中則表示，「經濟前景的不確定性上升」，並刪除了原本提到「就業與通膨風險大致平衡」的措辭，反映決策考量有所調整。

鮑爾表示，經濟衰退的機率已上升，但整體風險仍不高。他點名最近市場信心指標在內所謂的「軟數據」顯示經濟疑慮升高，但Fed主要關注的是「硬數據」，即實際景氣變化。鮑爾質疑密西根大學信心調查顯示長期通膨預期大幅上升為「異常值」。

「我們確實注意到市場信心明顯下降，但經濟活動尚未顯著疲弱，因此我們會密切關注。」鮑爾說：「我會告訴大家，經濟尚稱穩健。」