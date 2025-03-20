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聯準會利率不變符預期 美股反彈收高

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
Fed宣布利率再次按兵不動，美股主要指數反彈收高。路透
Fed宣布利率再次按兵不動，美股主要指數反彈收高。路透

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率再次按兵不動，符合市場預期，投資人持續評估美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策如何影響經濟及通膨，美股主要指數今天反彈收高。

道瓊工業指數上揚383.32點或0.92%，收報41964.63點。

標普500指數揚升60.63點或1.08%，收在5675.29點。

那斯達克指數上漲246.67點或1.41%，收17750.79點。

費城半導體指數漲升45.51點或0.99%，收4634.53點。

半導體 指數 美國

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