Fed利率連2凍 下修經濟成長預估 仍暗示今年將降息兩次 美股維持漲勢

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國聯準會（Fed）19日決議維持基準利率目標區間為4.25%~4.50%不變，連續第二次按兵不動。路透
美國聯準會（Fed）19日決議維持基準利率目標區間為4.25%~4.50%不變，連續第二次按兵不動。路透

美國聯準會（Fed）在美東時間19日（台灣20日凌晨）宣布，維持聯邦資金利率目標區間在4.25%~4.50%不變，連續第二次按兵不動，仍暗示今年可能降息兩次。

根據Fed在決策會後公布的利率點狀圖，官員對2025年利率落點預測中位數是3.9%，與去年12月時預測的3.9%一致。

對於2026年的利率預測中位數，也維持在3.4%，與前次預測相同。至於更長期來看，決策官員認為2027年時利率為3.1%，也跟上次預估一樣。

國內生產毛額（GDP）方面，今年預估有望成長1.7%，較前次預測的2.1%少0.4個百分點，2026年的經濟成長率中值則是1.8%，也不如前次預測的2.0%。

通膨率預測則獲上修，今年核心PCE通膨年升率預估為2.7%，比去年12月預測的2.5%高，明年則從2.1%上修至2.2%。今年失業率預測中值是4.4%，明年則是4.3%。

美股維持漲勢，道瓊工業指數漲139點或0.4%，標普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲0.8%。

Fed 指數 通膨

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