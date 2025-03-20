印尼股市怎麼了？當地女首富的身家變化可見端倪

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
印尼的股價是出了名的大起大落，當地富豪的身家也隨之暴漲暴跌。 　歐新社
印尼的股價是出了名的大起大落，當地富豪的身家也隨之暴漲暴跌。 　歐新社

印尼最大資料中心營運業者DCI的總裁監察人布迪曼（Marina Budiman），曾有連續三周每日身價膨脹約3.5億美元的紀錄。

根據彭博億萬富豪指數，截至3月中旬，布迪曼的身價在DCI股價連日攻上漲停後一度攀抵75億美元，也讓她登上印尼女首富的寶座。

然而，之後DCI的股價崩跌。僅僅花了三日就讓布迪曼的身家腰斬，也為印尼股市再添一筆容易暴起暴落的紀錄。

布迪曼與同為億萬富豪的DCI大股東蘇吉里（Otto Toto Sugiri）和哈納菲亞（Han Arming Hanafia）的資產，在公司股價暴跌前總計曾一度躍增逾170億美元。DCI股價18日收在11.58萬印尼盾，已回吐自2月中開始大漲以來逾半。

股價大起大落在印尼股市中並非新鮮事，且愈來愈成問題。近年來許多印尼公司的股價曾經歷暴漲1,000％甚至更多的情況，但股價表現看起來卻脫離財務基本面。DCI在18日收盤時市值接近170億美元，而去年營收僅1.12億美元，獲利4,900萬美元，本益比為416倍，是彭博追蹤的同業中最高。

部分原因是印尼很多企業的股票成交量很低。布迪曼、蘇吉里、哈納菲亞以及第四大持股人億萬富豪大亨林逢生，就持有DCI 78％的股份。在19日中午，DCI的24億股在外流通股僅80,400股被交易，而印尼類似規模的公司股票成交量通常達到數百萬股。

印尼 成交量 財務

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