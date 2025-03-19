美教師工會控告教育部 理由是這個
全美第二大教師工會「美國教師聯盟」（AFT）18日向法院提起告訴，控告美國教育部上月取消多項嘉惠數百萬學貸貸款人的還款計畫。
CNBC報導，AFT對教育部提告的理由在於，該機關將一些採用以收入為基準的學貸還款（income-driven repayment，IDR）計畫，以及在線上整合不同學貸的申請機制，從該機構的網站上撤下，讓數百萬學貸貸款人喪失一些對他們至關緊要的還款選項。
美國聯邦第八巡迴上訴法院上月裁定，將拜登政府時期所設置、2023年上路的「有價值的教育儲蓄計畫」（SAVE）新IDR學貸償還計畫，以及其他IDR計畫下的學貸豁免方案下架。
美國國會在1990年代首創以收入為基準的學貸還款計畫，讓聯邦學貸貸款人更有能力還款。這類計畫依據每位貸款人可支配所得的一定比率，設定每月還款上限，而且一般會在20-25年後取消任何剩餘的債款。
根據高等教育專家Mark Kantrowitz，截至去年9月，全美有1,200萬人加入IDR還款計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言