CTC大會／人形機器人Blue驚喜現身

不讓特斯拉專美於前，輝達在今年CTC大會公開亮相首款人形機器人「Blue」，選在終場壓軸電影「星際大戰」放映結束後登場，影片中的機器人Blue突然從片中現身舞台，現場一陣驚呼，黃仁勳並和超萌的機器人Blue逗趣對話，為歷時逾兩小時的專題演講畫下句點。

Blue在舞台上特地向黃仁勳打招呼，黃仁勳看著他說，「看看你多麼聰明，站到這裡，很好就是那裡。」因為黃仁勳的誇讚，Blue還高興的搖屁股。

黃仁勳最後說，「午餐到了，該回家了」，機器人緩緩隨著黃仁勳走向幕後，兩人俏皮互動，也宣示機器人將走進人類生活。

輝達秀出這款人形機器人，也是繼特斯拉推出Optimus人形機器人後，又一家全力進軍人形機器人產品的公司。輝達憑藉一系列助力開發人形機器人的技術組合，包括全球首個開放式、可以完全自訂的基礎模型NVIDIA Isaac GR00T N1，提供通用人形機器人推理能力和技能。

輝達公布其他技術包括模擬框架與藍圖，例如用於產生合成資料的NVIDIA Isaac GR00T Blueprint，以及與Google DeepMind及 Disney Research共同開發、專門用於開發機器人的開源物理引擎Newton。

黃仁勳表示，實體ＡＩ正在改變價值五十兆美元的產業，「通用機器人的時代已經來臨」，開放式機器人兼機器人基礎模型GR00T N1為關鍵技術之一，是能預先訓練可以客製化的模型，像1X公司的人形機器人不需要太多後期訓練資料，就可以自主執行整理家務的工作，未來也會拓展至更多領域的應用。

黃仁勳宣布，將於波士頓建立一處提供尖端科技推動量子運算發展的研究中心。他表示，這個研究中心將解決從藥物探索到材料開發等世界上最重要的問題。NVIDIA加速量子研究中心與更廣泛的量子研究社群合作，共同推動CUDA量子混合運算，將在建造大規模實用加速量子超級電腦方面取得突破。