GTC大會 黃仁勳：實體AI時代來臨

二○二五輝達年度GTC大會美西時間十八日登場，輝達執行長黃仁勳表示，資料中心追求高算力的需求不會停。黃仁勳預計，二○二八年建設資料中心投入的資本支出將超過一兆美元。

黃仁勳表示，輝達的Blackwell架構的晶片已經全面投產，「客戶需求令人難以置信。」

黃仁勳指出，北美四大雲端服務業者（CSP）去年購買一三○萬顆輝達的Hopper晶片，今年又購買三六○萬顆晶片，印證他看好AI未來仍會持續發展。

今年輝達GTC大會開場前安排美國Podcast龍頭Acquired團隊進行Live訪談，聯發科執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉成座上賓；會後大會複製了黃仁勳最愛的台灣夜市場景，邀請與會者一遊。GTC大會流露出濃厚台灣味，突顯台灣在全球AI價值鏈的關鍵地位。

黃仁勳以「AI時代如何帶動全球新產業革命發展」為題發表專題演講，吸引逾二點五萬名觀眾與會，而舞台背板秀出供應鏈及客戶，台積電就在黃仁勳背後醒目位置。黃仁勳說，AI只花了十年就取得出乎意料的進展，過去五年產業聚焦生成式AI，教AI如何把文字轉成圖像和影音。接著隨AI核心繪圖處理器（GPU）效能快速上升，代理型AI應用逐漸成熟，當前AI推理模型遠超過以往的訓練模型，透過思維反覆推理、規畫分析的過程中，「AI的運算量需求，比去年（生成式AI時代）更多出一百倍。」他表示，未來隨著AI伺服器系統效算力快速飆升，推進至實體AI，自駕車、機器人時代已來臨。

黃仁勳不斷以AI界常用的運算單元「Token」，驗證追求高算力已沒有回頭路，他把資料交由具八五五九「Tokens」的生成式AI和只有四三九「Tokens」的大語言模式（LLM）進行分析並提供決策，前者只花幾秒鐘就給出建議，後者卻遲遲未見回應。

黃仁勳表示，這類運算需求廣泛出現在日常生活、交通和醫療，更擴及其他產業，「在我看來，過去這一年幾乎全世界都誤判這一點。」黃仁勳一席話，反擊DeepSeek模型出現後，運算需求可能下降的說法。

兩個多小時演講中，黃仁勳端出GTC大會的「大菜」，包括公布Blackwell升級架構Blackwell Ultra將在今年推出；下世代Rubin及Rubin Ultra AI將於二○二六及二○二七年推出，並導入HBM4高頻寬記憶體；今年將推出兩款全球首款採用矽光子和CPO封裝的網路交換器。

不過，資本市場對GTC大會並不埋單，輝達十七日股價下跌百分之三點四三至每股一一五點四三美元；台灣的輝達概念股除了部分CPO概念股逆勢上揚外，包括台積電、鴻海、日月光、京元電等都下跌，台積電下跌十九元、收九五二元，年線再度失守。