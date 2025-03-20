美商務部長警告：若失去台灣晶片 美無法做汽車

美國商務部長盧特尼克十八日表示，川普政府正尋求企業和外國政府的協助，阻止中國大陸取得美國的晶片。盧特尼克重申他認為中國人工智慧（AI）公司DeepSeek不當使用美國晶片，並警告美國若失去台灣晶片，將無法製造汽車。

盧特尼克在美國商務部轄下單位「工業暨安全局」（BIS）會議中表示，「人們拿走我們的晶片，並將它們轉移到中國以獲取金錢。」「有時候不是很多錢，有時金額龐大，但他們試圖透過幫助那些反對的人，來破壞我們的生活方式。」

他還說，川普政府打算嘗試把出口管制納入貿易協議中，「讓各國決定自己是否支持美國、自由以及西方生活方式，或是著迷於賺取更多金錢，或買更便宜的東西，以至於願意出賣自己的靈魂」。

此外，盧特尼克也警告，如果美國「失去台灣」，不能再取得台灣晶片，那些晶片無法到手，就沒辦法製造汽車。

盧特尼克在今年一月廿九日出席美國聯邦參議院的任命確認聽證會時，至少兩度提及台積電。

盧特尼克當時說，期盼將半導體產業帶回美國，創造優質就業機會，讓美國回歸創新。他還說，英特爾開創晶片產業，然後全世界開始利用美國晶片，「台積電利用了我們，在某種程度上從我們手中奪走它」，如今美國太依賴台灣，需要確保國家安全。