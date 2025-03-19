輝達企業文化何以如此低調？資深工程師現身說法

輝達在短短幾年內躍升為全球最知名企業，股價也隨之飆升；但資深員工透露，其實輝達內部有許多創業老臣，低調專注本業，也不愛談論手上的股票資產，公司文化在新創及科技產業中獨樹一幟。

Business Insider報導，輝達資深工程師馮‧賈斯汀（Justin Fung，音譯）在一則podcast專訪中提到，輝達員工大多十分「老派」，他們不太關注公司最近升高的人氣。也認為外界對這家公司的興趣，並未對公司文化造成多少影響。

輝達近年成為帶動AI熱潮的主要企業之一，並因此收穫盛名；但在此之前，雖在圖形處理器（GPU）領域取得成功，卻絕非一間家喻戶曉的公司。馮‧賈斯汀說，「這家公司真的很有趣，最近五年才開始出名。」

產品大受歡迎，帶動員工薪酬水漲船高：2024年，輝達員工薪資中位數達22萬美元。但馮也說，（輝達員工）不太討論自己手中的股票資產有多值錢，而只是一如既往地專注於恪守本職。

輝達人員流動率不高，許多都是公司還與電玩產業密切結合時期的老臣。馮說，「許多員工都來自那個非常謙遜的時代，也就是上一個科技世代。」也因為流動率不高，公司裡並沒有太多千禧世代後段班及Z世代的員工。

不像其他許多科技公司，馮說輝達從未發展出「新創」文化。相對地，執行長黃仁勳對公司的願景，自創立以來堪稱貫徹始終。「就算輝達已經名滿天下，也從未發展出新創公司的文化，比如像Airbnb或Snapchat等企業那樣，公司有很多年輕人，一起邊玩樂邊工作。」

此外，在人才任用上，不同於Google或Facebook等科技公司，輝達不太會先聘用通才型員工，然後再將他們擺進合適的位置，反之更傾向招聘具備高度專業職能的人才。