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離地286天 美太空人回家

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫與威廉斯滯留國際太空站九個多月之後，十八日終於乘坐太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號太空船，安返地球。

美聯社報導，十八日傍晚時分，威爾莫與威廉斯乘坐太空船以降落傘濺落墨西哥灣。太空船從水中被吊上船後，根據太空人返回地球常規程序，搭機前往休士頓詹森太空中心進行數天的健康檢查，確認狀況良好後才能回家與家人團聚。

威爾莫與威廉斯二○二四年六月五日搭乘波音公司新款星際飛船（Starliner）抵達國際太空站，原本只打算停留一周。不過由於星際飛船出現許多問題，太空總署後來下令該太空船不載人返回地球，改由飛龍號載運兩人，回程因此順延至今。

威爾莫與威廉斯總共在太空停留二八六天，比原本計畫停留時間多出二七八天。兩人總共繞行地球四五七六次，這段期間威廉斯完成九次太空漫步，累計六十二小時，創下女性太空人累計最長時間紀錄。

太空人 威廉斯 美國

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