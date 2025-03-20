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X估值重返440億美元 回到馬斯克接手前水準

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
社群媒體網站X。(美聯社)
社群媒體網站X。(美聯社)

同為馬斯克名下公司，不同於特斯拉多舛的處境，社群媒體網站X的估值飆升，重返馬斯克兩年多前收購該平台時支付的440億美元水準，遠高於去年9月時的100億美元不到，此事凸顯出馬斯克成為美國總統川普的堅定盟友以來，該公司命運急轉彎。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，在本月稍早的一筆股權轉手交易，X的估值達到440億美元。這家公司目前還在進行新一輪的融資，目標是出售新股籌集大約20億美元，以償還馬斯克2022年為收購該平台而同意承擔的10億美元債務。

馬斯克接掌X後放寬審查，造成大量廣告商出走，營收不斷下滑。富達投資去年9月下旬披露，X估值低於100億美元。 但知情人士說，該公司2024年的稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）約12億美元，大致持平於馬斯克入主之前。

瞭解X財務狀況的人士說，有跡象表明馬斯克削減成本的計畫正在奏效，營收持續改善。但也有另一人指出，EBITDA經「大幅調整」。隨著馬斯克和川普建立起堅定的盟友情誼，包括亞馬遜在內的集團最近都增加了在X的行銷支出。

X 川普 馬斯克

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