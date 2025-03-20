日最大銀行退出淨零聯盟 三菱日聯跟進華爾街同業腳步

美國總統川普重返白宮後不久，華爾街六大銀行和加拿大同業相繼退出銀行業最大氣候聯盟「淨零銀行聯盟」（NZBA）。如今這股風潮似乎也吹向日本，最新宣布退出該組織的是三菱日聯金融集團（MUFG）。

彭博資訊報導，三菱日聯19日證實已經退出NZBA，為繼野村控股和三井住友金融集團後，第三家退出該聯盟的日本銀行。不過三菱日聯的地位更受矚目，該銀行不只是日本最大銀行，也是當初最早加入該聯盟的日本銀行。三菱日聯表示，今後仍將繼續致力於處理氣候變遷問題。

目前日本還有三家銀行仍屬該聯盟成員，包括瑞穗金融集團、三井住友信託集團和農林中央金庫，但三菱日聯的退出可能讓它們重新考慮。自去年11月川普勝選後，美國銀行業開始嘗試適應一個新現實，那就是氣候政策並不受川普政府歡迎，因此去年12月開始NZBA掀起一波退出潮，包括摩根大通和高盛在內的美國六大銀行已全數退出。這股風潮也蔓延到美國境外，加拿大皇家銀行等多家加國銀行也在今年1月退出。

由聯合國召集成立的NZBA，一度代表全球40%的銀行資產，如今正和會員討論，是否應該廢除對會員的要求，即資產組合配置必須符合限制全球暖化在攝氏1.5度內的目標。

NZBA發言人表示，「該聯盟的焦點仍是協助會員為淨零排碳經濟轉型提供金援。正在進行的戰略檢討，將讓該聯盟持續隨不斷變化的狀況作調整。」

為全球企業氣候目標設定標準的科學基礎減量目標倡議（SBTi）表示，將會繼續堅持限制全球暖化在攝氏1.5度內的目標，不會核准放棄該目標的企業所提出的淨零計畫。