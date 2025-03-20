美30年房貸利率 不降反升

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國30年期房貸平均利率在上周升至6.72%，是1月初來首次攀升，導致房貸再融資活動下滑，也抑制了購屋意願。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）19日公布，在截至3月14日的一周，30年期房貸平均利率從前一周觸及的2025年低點6.67%躍上6.72%，是九周來首度不降反升。15年期固定利率房貸同步揚升。

因此，MBA的指標顯示，上周辦理房貸再融資的申請件數較上上周減少13%，但仍較一年前同期增加70%。本月初房貸再融資活動隨利率下滑而勁增，但能從中獲利者少之又少，因為三年前的利率還徘徊在歷史低點。由於比較基期的量很小，所以百分比增幅被誇大了。

此外，申辦房貸購屋的申請件數只比前一周微增0.1%，但與一年前相比則升高6%。

假如房貸利率持續走下坡，在高房價仍限縮待售物件數量之際，將能及時為美國低迷的房市提供一劑強心針。

這項MBA每周例行調查從1990年持續至今，各項指標根據從房貸放款機構、商業銀行和信用合作社回收的問券編製而成。這些數據涵蓋全美逾75%的消費者房貸申請案。

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