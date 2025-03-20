印度擬對進口鋼課12%關稅

印度計劃對多數進口鋼鐵徵收12%關稅，成為最新一個採取措施保護國內產業的國家，矛頭主要對準中國大陸的廉價鋼品。

印度商工部18日公布初步決定，建議這項最新關稅措施適用200天，「目前存在緊急情況，若延後實施臨時性的保障措施，可能會造成難以修補的損失。」當局已廣邀各方提出意見，並將在稍後舉辦聽證會後做出最終建議。

印度是全球第二大鋼鐵生產國，該國將祭出的這項被稱為「保障性關稅」的進口稅，可能會在美國總統川普發動全面進口關稅引發貿易戰恐懼升溫、迫使全球鋼鐵業重塑貿易路線之際實施。

印度和越南都是快速成長的亞洲鋼鐵生產國，可能面臨鋼鐵過剩問題。為了防範中國大陸的鋼鐵大舉流入，印度加入從沙烏地阿拉伯、越南到智利等國的行列，採取貿易措施限制廉價鋼鐵進口。

大陸鋼鐵生產商大幅仰賴出口，導致2024年全球出現一波貿易限制措施。儘管中國鋼企已減產，但國內產量仍遠超本國需求。

若印度實施這項鋼鐵關稅，將為金達爾鋼鐵與電力（Jindal Steel and Power）和JSW Steel等本地鋼鐵企業帶來一些舒緩作用，這些企業曾請求政府提供保護。

根據官方數據，2024年前七個月，印度自中國進口的成品鋼暴增80%，達到160萬噸。幾家印度鋼鐵生產商已請求政府實施四年的保障性關稅。