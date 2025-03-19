德國CPI漲幅放緩 歐元區2月通膨下修至2.3％

歐洲聯盟（EU）經過修正的官方數據今天顯示，由於德國消費者物價指數（CPI）漲幅放緩，歐元區2月通膨年增率比先前預估的數值更低。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區上月通膨率放緩至2.3%，略低於本月3日公布的數據2.4%。

德國2月消費者物價指數年增率也從先前估算的2.8%降至2.6%。

根據歐盟統計局，法國通膨率0.9%為歐元區最低，義大利消費者物價指數年增率則達1.7%。

德國宣布計劃增加國防和基礎建設開支後，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）本月指出，在這兩方面提高支出可能會推升經濟成長和通膨。