德國CPI漲幅放緩 歐元區2月通膨下修至2.3％
歐洲聯盟（EU）經過修正的官方數據今天顯示，由於德國消費者物價指數（CPI）漲幅放緩，歐元區2月通膨年增率比先前預估的數值更低。
法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區上月通膨率放緩至2.3%，略低於本月3日公布的數據2.4%。
德國2月消費者物價指數年增率也從先前估算的2.8%降至2.6%。
根據歐盟統計局，法國通膨率0.9%為歐元區最低，義大利消費者物價指數年增率則達1.7%。
德國宣布計劃增加國防和基礎建設開支後，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）本月指出，在這兩方面提高支出可能會推升經濟成長和通膨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言