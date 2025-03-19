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美股早盤／市場緊盯Fed利率決策 道瓊漲200點 輝達反彈逾1.6%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Fed公布利率決策前夕，美股道瓊工業指數19日早盤開高走高。 路透
Fed公布利率決策前夕，美股道瓊工業指數19日早盤開高走高。 路透

美股三大指數19日早盤全面開高走高，道瓊工業指數漲200點或0.5%，輝達也反彈上漲。市場緊盯聯準會（Fed）即將公布最新的利率決策。

道瓊工業指數早盤漲0.5%、標普500指數漲0.7%、那斯達克綜合指數漲0.9%。費城半導體指數和台積電ADR在平盤附近狹幅波動。

Fed定美東時間19日下午2時（台灣時間20日凌晨2時）發布利率決策，市場普遍預期將維持利率不變，並聚焦於Fed是否維持年底前二度降息的展望；另外，在美國與主要貿易夥伴的緊張情勢升溫之際，投資人也將聆聽Fed主席鮑爾對美國經濟的評估。

Global X公司投資策略主管海夫斯汀說：「鮑爾不斷提到物價穩定與充分就業的風險已平衡。目前這種情況仍得以維持，但相關風險皆在上升，這不是賣股的時機，但或許是時候檢視長期策略，以因應股市的短期波動」。

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳在GTC大會的演說，儘管在前市未能讓華爾街驚豔，但19日早盤輝達股價有所表現，反彈上漲逾1.6%。

Fed 指數 美國

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