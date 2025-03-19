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7年來最佳！捷克吸引外資逾800億 投資汽車企業數量最多

中央社／ 布拉格19日專電
捷克貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）。 中央社
捷克貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）。 中央社

外資捷克市場的興趣逐步回升，據捷克投資局統計，去年外資在捷克投資近600億克朗（約新台幣863億元），是2023年的3倍，也是自2017年以後最高投資額。捷克投資局表示，捷克是中歐地區備受外資青睞的國家之一。

據捷克媒體「經濟日報」（HN）報導，去年捷克促成28個投資項目，投資汽車業的企業數量最多，電子、電氣工程與資訊科技也表現突出。28個項目中，有20個為現有企業擴張，8個為新的外國投資者，當中有23家公司申請政府補助。

捷克投資局（Czech Invest）總監米哈爾（JanMichal）表示，見證了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭對經濟與投資者的影響，「然而，去年已看到市場復甦，投資者的興趣逐漸回升，例如美國安森美（onsemi）、台灣新泰工業（CTi）與日本Panasonic技術中心的投資。」

從投資金額來看，安森美使美國成為對捷克投資額最高的國家，其次為西班牙和日本。米哈爾表示：「若按人均計算，捷克仍是中歐地區吸引最多外資流入的國家，但投資成長趨勢令人擔憂，波蘭等國已逐步追上我們。」

安森美去年宣布，計劃在捷克東邊城鎮羅茲諾夫（Rožnov pod Radhoštěm）投資460億克朗擴大晶片生產基地，這將成捷克史上最大筆的單一投資。然而，近日安森美宣布4月將在捷克裁員十分之一，約170人將離職。

米哈爾指出，當前汽車產業面臨的是短期問題，而安森美的長期投資計畫將不受影響，「我們已獲得安森美的保證，這筆計畫的投資不會被取消。」

除美國大筆投資，也有台灣廠商宣布投資破億。據捷克投資局網站，台灣線材廠商新泰工業已宣布在捷克投資1.2億克朗，新工廠將專注於生產人工智慧、自動駕駛車輛、航空與醫療等關鍵零組件，預計創造50多個工作機會。

捷克貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）對此表示，「捷克與台灣在微電子和資訊技術領域合作發展順利，我們很高興先進電子技術領域的投資也隨之而來。」

歐榷克表示，新泰工業的產品將被廣泛應用於工業4.0、醫療技術與智慧建築等領域，而這些領域在歐洲市場持續增長，預計新泰工業的投資未來也會成長。

米哈爾也強調：「這項投資將顯著提升捷克電子工業的競爭力，也證明台灣企業對捷克商業與創新環境的信心。」

過去，已有幾家代表性台商在捷克投資，例如富士康在帕爾杜比采（Pardubice）與庫特納霍拉（KutnáHora）設廠，負責組裝電腦、伺服器和超級電腦；緯創在捷克第二大城布爾諾（Brno）生產伺服器與機殼；和碩設廠在奧斯特拉瓦（Ostrava），專注於電子產品維修服務。

外資 捷克 美國

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