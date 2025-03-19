貿易戰投下陰影+地緣政治疑慮再起 亞股漲跌走勢不一

隨著貿易戰憂慮對市場投下陰影，加上地緣政治疑慮再起，亞洲股市今天漲跌不一。

法新社報導，美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭達成協議，俄國將暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施30天，市場對此反應冷淡。華爾街股市在科技股跌勢拖累下收低，亞股今天開盤走勢溫和。

此外，市場投資人也靜待美國、英國和印尼等國央行的決議。雅加達股市昨天在市場憂心印尼經濟拖累下重挫。

近期雖未有最新關稅消息宣布，但下一個關鍵日期4月2日也就是全面性對等關稅起徵日期，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴福斯財經新聞網（FoxBusiness）：「每個國家將收到我們認為代表他們關稅的數字。」

不少經濟學家警告課徵關稅將招致其他國家的報復性關稅，恐讓美國和其他國家經濟陷入衰退。

此外，市場還關注將於今天稍後舉行的美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議，投資人希望從決策官員的計畫中一窺應對任何負面衝擊的對策。

上月升息的日本央行今天一如外界預期維持利率不變，市場憂心日本經濟前景，特別是在貿易方面。

日本央行指出：「日本經濟活動和物價方面仍有高度不確定性，其中包括貿易局勢的變化。」

香港、首爾、新加坡、馬尼拉股市今天都微幅收高。雅加達股市則上漲逾1%，收復昨天部份失土。

至於其他亞股，上海、雪梨、威靈頓和台北股市皆收跌。