厄瓜多油管漏油擴散5河 國有石油公司宣布削減出口
厄瓜多當局表示，國有石油公司由於油管受損，今天宣布進入緊急狀態並削減原油出口。厄瓜多西北部油管日前破裂漏油，導致數條河流遭到汙染，數十萬民眾無法獲得飲用水。
法新社報導，在本月13日發生的漏油事件據信是山崩造成主要輸油管破裂所引起，數以萬計桶石油迄今至少擴散至5條河流，包括流入太平洋的艾斯美拉達斯河（Esmeraldas River）。
負責營運受損油管的國有「厄瓜多石油公司」（Petroecuador）今天宣布，因不可抗力條款暫停東方原油（Oriente crude）出口。東方原油是厄瓜多生產的兩種石油之一。
厄瓜多石油公司透過聲明宣布，「緊急狀態不會超過60天，其目標在於…分配一切所需資源，將不可抗力情況對碳氫化合物探勘、開採、運輸及行銷業務的影響降到最低」。
艾斯美拉達斯市（Esmeraldas）市長比亞西斯（Vicko Villacis）今天告訴Teleamazonas電視台，約50萬人受到某種影響，當地用水強烈依賴河流下，許多人現在無法獲得飲用水。
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