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日銀如外界預期維持利率不變 日股漲跌不一

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本中央銀行今天決議利率維持不變，日本股市今天走勢不一。路透社
日本中央銀行今天決議利率維持不變，日本股市今天走勢不一。路透社

日本中央銀行今天決議利率維持不變，日本股市今天走勢不一。此外，美國聯邦準備理事會（Fed）將於明天召開利率決策會議，市場靜待Fed利率決議，

日本今天公布2月出口成長超過11%，貿易呈現順差。同時，日本中央銀行一如外界預期維持利率0.5%不變。市場預期Fed明天決策會議，美國利率也將不動如山。

日股基準日經指數收盤微幅下跌93.54點或0.25%，來到37751.88點。東證股價指數收盤漲12.40點，或0.45%，來到2795.96點。

Fed 日本 日股 日銀 美國 聯準會

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