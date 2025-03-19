三星在股東會上承諾將推動重大併購 以挽回市占頹勢

三星電子周三舉行股東會，過去一年來在人工智慧（AI）熱潮下，三星股價反而大跌二成，股東不滿情緒高漲。

三星共同執行長韓宗熙再次道歉，並向股東承諾，今年將推動有重大意義的半導體併購交易，以重振成長動能。

韓宗熙說：「由於監管問題和各國不同的國家利益，半導體併購面臨挑戰，但我們決心今年取得具體成果。」他承諾採取「具重大意義的舉動」，透過併購來推動成長。

南韓約有40%散戶投資人持有三星股票，今年股東會多達900名個人和機構投資人與會，他們不僅希望三星推動更有果效的行動，也關注三星要如何因應美國即將對外國半導體課徵關稅的衝擊。

三星晶圓代工業務虧損高達數十億美元，反映和主要競爭對手台積電（2330）之間的技術差距持續擴大，導致市占下滑。麥格理（Macquarie）分析師警告，三星在德州泰勒投資170億美元的晶圓廠，恐因缺乏客戶需求而成為「閒置資產」。

金融時報引述知情人士報導，三星深陷惡性循環，美國廠良率偏低，導致難以獲得大訂單，而缺乏訂單又使良率更難提升，影響最新製程技術的產能利用率。

三星晶圓製造事業負責人韓真晚（Han Jin-man）說：「我們將持續開發製程技術，並解決先進製程的良率問題，以提升獲利能力。」他強調，客戶不僅需要邏輯晶片，也需要記憶體技術，三星是唯一能提供完整解決方案的公司。

三星電子還面臨美國總統川普的關稅威脅，他揚言對進口晶片課徵關稅，還可能廢除晶片法，此法原訂提供三星47.5億美元補助，支持德州泰勒建廠。

台積電率先回應美方壓力，宣布加碼1,000億美元投資計畫，市場也關注三星是否願意或是否有能力跟進。

此外，川普政府官員也放話台積電可能協助英特爾（Intel）經營晶圓代工事業，也讓三星投資人感到不安。

韓國半導體產業協會高層安基鉉（Ahn Ki-hyun，音譯）說：「如果英特爾的晶圓廠能達到台積電的效率，對三星而言將是嚴峻挑戰，市場競爭將更加激烈。」

麥格理分析師Daniel Kim指出：「即使對台積電而言，要讓英特爾成功轉型也不容易，但三星的情況同樣不樂觀，因為他們正縮減晶圓代工資本支出，並削減工程資源。」

在股東大會上，三星承諾將擴大投資於機器人技術、醫療科技和新一代半導體，以推動AI成長。此外，市場預料記憶體晶片市場將於下半年回溫，有望帶動三星改善獲利。