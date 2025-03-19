OpenAI的Stargate 首座資料中心可容納40萬顆輝達晶片

OpenAI規模1,000億美元的「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）基礎設施合資企業，規劃的首座資料中心，將可容納多達40萬顆輝達（NVIDIA）的強大AI晶片，如果全部部署完成，勢將成為世界上數一數二的AI算力中心。

開發商Crusoe說，Stargate座第一個資料中心位於德州小城艾比林（Abilene），建造工程將於2026年年中完成，容量1.2GW。彭博資訊指出，雖然這座資料中心大到足夠容納數十萬顆先進AI晶片，但目前尚不清楚已經會致力部署多少晶片。

Stargate是由OpenAI、軟銀（SoftBank）和甲骨文（Oracle）共同在1月時的一場白宮活動上，宣布成立的合資企業，目標是為OpenAI更先進的AI模型提供實體基礎設施。OpenAI先前曾說，Stargate在全美會擴展到最多擁有10個據點。

知情人士表示，OpenAI目前計劃大約使用艾比林資料中心1GW的量能。彭博向Crusoe查證時，Crusoe不評論廠區裡的客戶，OpenAI也拒絕置評；甲骨文沒有回覆置評請求。

Stargate之外，多位科技大咖也都在積極建立輝達最新晶片的量能。馬斯克的xAI最近就與戴爾科技簽下50億美元的AI伺服器交易合約，要供在田納西州曼菲斯（Memphis）的超級電腦使用。祖克柏的Meta Platforms也說過，準備部署等同60萬顆輝達H100晶片的算力。AI雲端服務業者CoreWeave旗下的32個資料中心，則是已經總共使用了超過25萬顆的輝達GPU。