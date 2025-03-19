3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

華爾街日報報導，美國川普政府於18日完整公開前總統甘迺迪遇刺調查檔案，釋出超過3萬頁的機密和審查限制記錄，可能進一步揭露古巴或蘇聯官員是否知情暗殺計畫，以及揭露更多美國中情局是否忽視槍擊案前幾個月的明顯警告跡象。儘管如此，專家普遍不認為最新公布的文件會推翻官方最初的調查結果，即殺手歐斯華（Lee Harvey Oswald）是單獨犯案。

這些來自1960年代的數位化檔案包含已經褪色的打字機文字和手寫註解，還有一些文件可見模糊的「機密」（SECRET）印記。文件涉及範圍很廣，包括歐斯華曾前往芬蘭、秘密行動的資金問題，還有當時甚囂塵上的陰謀論。

1964年負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）認定，當年46歲的甘迺迪是遭到前美國海軍陸戰隊員歐斯華暗殺，並且是單獨作案。根據先前公開文件，已經揭露CIA和聯邦調查局（FBI）隱瞞歐斯華與蘇聯及古巴官員互動；歐斯華實行暗殺前曾叛逃俄羅斯又回到美國，之後試圖申請簽證逃往古巴。

路透描述，一些文件淡化歐斯華與蘇聯的關聯。一份1991年11月的文件，引用一位名為史密斯（E.B. Smith）的美國教授報告指出，他曾在莫斯科與KGB官員尼科諾夫（Slava Nikonov）討論歐斯華，尼科諾夫表示他曾審查過5份厚厚的檔案，「確信歐斯華不曾受到KGB控制成為特工」。

華爾街日報提到，當年官方的結論並未平息外界各種臆測。歷史學家指出，隨著時間推移，許多陰謀論開始浮現，其中一些理論甚至認為美國政府可能是暗殺的背後主使。

在這些陰謀論中，有人認為當時的副總統詹森與CIA和黑手黨聯手，暗殺甘迺迪，因為甘迺迪對美國介入越南持懷疑態度。儘管沒有證據證實這些說法，但CIA未向華倫委員會提供關於自己行動的關鍵訊息，變相助長陰謀論。

這次公開的資料，尤其是與歐斯華有關的文件，可能會揭示更多關於他與蘇聯及古巴官員互動的細節。

過去解密的FBI檔案顯示，甘迺迪遇刺前幾個月，歐斯華曾試圖叛逃到古巴，並向古巴駐墨西哥城使館申請簽證。據說，在申請被拒絕後，歐斯華怒吼要殺死甘迺迪。時任古巴領導人卡斯楚也得知這起事件。

歐斯華曾叛逃至蘇聯，但後來返回美國。根據一份CIA報告，歐斯華也曾接觸蘇聯駐墨西哥城使館，並要求協助他取得簽證。當時CIA正密切監控古巴和蘇聯使館，並得知歐斯華曾與一名擅長暗殺和破壞的KGB官員會面。

新公開的文件揭露，CIA在墨西哥城的負責人曾調查一名美國人在蘇聯使館申請簽證被拒，取得電話竊聽錄音後確定此人就是歐斯華，該段錄音被標記為「急件」。

CIA後來承認對華倫委員會「善意隱瞞」這項情報，原因跟CIA試圖暗殺卡斯楚的行動有關。因為就在刺殺前2個月，卡斯楚曾警告，如果美國試圖殺害「古巴領袖，美國自己的領袖也將不會安全」。

歷史學者認為，甘迺迪的暗殺及其隨後的調查成為美國「深層政府」說法的起源，這個觀念後來對川普的崛起產生了重要影響。