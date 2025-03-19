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日銀宣布利率維持在0.5% 日圓小幅走貶

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男。路透
日銀總裁植田和男。路透

日本銀行（央行）今天維持政策利率不變，官員持續評估貿易戰升溫對全球經濟的可能影響。消息出爐後，日圓兌美元匯率小幅走貶。

日銀總裁植田和男率領的委員會周三將政策利率維持在0.5%，符合彭博資訊訪調52名經濟學家的預期。日銀1月時將利率調升1碼，是過去一年來第三度升息。

日本央行按兵不動之際，雖然國際情勢轉差、其他地區央行正在考慮降息時機，但國內經濟訊號顯示，日本仍有進一步升息的空間。

在台灣時間10時50分左右，日圓兌美元匯率小幅貶值0.12%，報149.45日圓，在決策前一度貶至149.64日圓。

日圓今年來已展現出一些轉強跡象，有別於過去四年來的頹勢，但關於全球經濟和國內政策的不確定性增加，可能影響日銀下次升息時機。如果植田和男在周三下午記者會展現出鴿派立場，有可能使得投機交易人士撤回日圓的淨多頭部位。目前，這項淨多頭部位處在紀錄高點。

由於市場推測日銀還會進一步升息，已經帶動日本公債殖利率攀升至約20年來最高水準，此時投資人預期美日利差將進一步縮小。

交換合約市場顯示，市場預期日銀7月前升息的機率達71%，且10月前篤定升息。

日本央行 植田和男

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