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Fed傳聲筒：聯準會將保持觀望 未來若降息恐非原本理由

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed的觀望態度的背後其實在策略上已經歷大幅調整。路透
Fed的觀望態度的背後其實在策略上已經歷大幅調整。路透

美國聯準會（Fed）預料在周三結束為期兩天的會議後維持利率不變，不過，在決策的背後，Fed策略已有變化。

在Fed周三新發布的每季經濟預測中，多數官員預料會暫定今年降息一至兩次。表面上看，這和去年12月的預測大約相同。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，這預測可能掩蓋了Fed因應全球貿易戰升溫可能推高物價，觀望態度其實經過大幅調整的現實。

Fed可能因為好消息或壞消息而降息。當通膨如去年情況降溫，Fed可能選擇降息；但當經濟趨緩，同樣也可能促使Fed降息。提米羅斯指出，因好消息而降息理由的可能性已降低，因為全面性調高關稅的機率，如今比七周前Fed上次開會高得多。

關稅對經濟而言是一種突發衝擊，會瞬間削弱經濟供應商品和服務的能力、推高物價，並拖累經濟成長。進口貨品的關稅拉高，恐擾亂全球供應鏈，加上政策推動無章法，企業在無法掌握成本結構之前，可能延後投資決策，進一步影響經濟動能。

富國銀行首席經濟學家布萊森（Jay Bryson）說：「這讓Fed陷入進退兩難的局面。通膨上升時，Fed應該收緊政策；但如果失業率上升，則需要寬鬆貨幣政策。」

Fed對貿易戰並不陌生。川普在上個任期內也加徵關稅，當時Fed為支撐經濟成長而提前降息。不過當時通膨水準較低，Fed有空間採取寬鬆政策。

相較之下，這次關稅規模超過當年，且美國通膨已連續四年高於Fed目標。業者如今花更時間來評估將成本轉嫁給消費者的時間和方式。RBC資本市場美國經濟學家瑞德（Michael Reid）說：「這在2019年還不是業者關注的重點。」

多位Fed官員表示，若社會大眾開始預期通膨持續升高，他們會更謹慎以對。Fed官員特別關注消費者和企業的通膨預期，因為這種心理預期往往會應驗，進一步推動物價上漲。

前波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫說：「未來六個月內，我預料Fed將維持觀望，不會有太多動作。」他原本預期關稅因素會使Fed大部分時間保持按兵不動，但他也坦言，已生效和可能落實的關稅規模，超過了他的預期。

Fed的利率路徑預測難以全面反映各種可能的情境，無論是降息還是按兵不動，都取決於未來發展。費城聯邦準備銀行總裁哈克上個月表示，去年12月提交預測時，他在「降息一次或兩次之間舉棋不定，我總不能填1.5次降息吧。」

如今，預測變得更加困難。哈克指出：「不確定性非常高，我們這一行沒有人能篤定未來會怎麼發展。」

Fed 通膨

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