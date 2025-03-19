加拿大與澳洲達協議 將擲1385億開發北極雷達系統

加拿大總理卡尼今天宣布與澳洲達成一項價值60億加元（約新台幣1385億元）的協議，以開發北極雷達系統，並警告說，隨著美國優先事項轉變，加拿大必須承擔更多國防責任。

綜合法新社和路透社報導，卡尼（Mark Carney）在加拿大北部的努納戊特特區（Nunavut territory）首府伊夸努（Iqaluit）宣布上述消息，這是他上週接替杜魯道出任加國總理以來首次正式出訪的最後一站。

卡尼先前表示，美國總統川普領導下的美國，是加拿大「不再能信任」的國家，他將雷達協議視為加拿大維護北極地區主權更廣泛努力的一環。

卡尼在訪問巴黎和倫敦的回程途中，在伊夸努短暫停留期間表示：「世界正在發生變化。」

他說：「保障加拿大安全的國際機構和規範如今受到質疑。我們盟友美國的優先事項曾與我們密切一致，但已開始發生變化。我們不能也不應該指望他人來保衛我們的國家。」

川普對這片冰凍且礦產豐富的地區益發感興趣，卡尼說，加拿大將加強在北極地區的軍事和安全存在。

澳洲是「超視距」（over-the-horizon radar）雷達領域的領頭羊，這種先進系統可在廣闊範圍內持續追蹤威脅。

卡尼辦公室在宣布這項協議的聲明中說：「這種雷達系統的長程監視和追蹤威脅能力，將偵測並阻止整個北方地區受到的威脅。」

新系統將取代冷戰時期的北方預警系統（NorthWarning System），這套老化的系統從阿拉斯加到魁北克北部有近50個短程與長程雷達站，沒有能力因應現代飛彈威脅。

渥太華當局還將額外投資4.2億加元，以強化加拿大在極北地區的全年軍事存在。

卡尼說：「我們必須對加拿大北部進行投資，以捍衛我們的主權。」

卡尼說：「確保加拿大的安全是本屆政府的絕對戰略優先事項，我們需要做更多。」