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戴爾執行長：PC重新振作的周期正在開始

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）。路透
戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）。路透

美國電腦大廠戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）在CNBC周二（18日）訪談中表示，他認為個人電腦（PC）的重新振作的周期正在開始，因為採用新技術，加上Windows 10即將告終。

戴爾說：「現在難以否認的，重振正在開始。市場有著廣大的安裝基礎，我們看著這一定會開始，現在因為AI PC，我們可擁有它全部的新能力。」

戴爾周二參加輝達（NVIDIA）的GTC大會，戴爾科技是輝達多個PC製造夥伴之一。戴爾在會場裡也提到微軟（Microsoft）將停止對Windows 10的支援，許多電腦因而需要換新，這些發展預示了公司的商用業績能有好展望。

談到戴爾科技的基建部門，戴爾預期AI伺服器的整體利潤率由去年到今年全年，可望「相當穩定」，儘管銷量將會增加。

戴爾科技的股價最近走跌，戴爾說，他看重的是長期，對未來有信心。他亦對新的AI技術展望表示樂觀，將能帶動整體經濟成長。他強調AI就是資料的爆炸，因為其中都在生成資料與連結，演算進步驚人，「最終將帶動伺服器與資料儲存的龐大需求，這是我們所處的事業基本面」。

Dell 爆炸 美國

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